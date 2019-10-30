Татарстан: «Ростелеком» Интернет ускоряет – стоимость сохраняет

(Казань, 30 октября, «Татар-информ»). «Ростелеком» ускорил Интернет для 50 тысяч своих абонентов в Республике Татарстан. Скорость передачи данных для подписчиков архивных тарифных планов, подключенных по оптике, выросла до 80 Мбит/с, при этом стоимость услуг не изменилась.

Илья Вышинский, директор по работе с массовым сегментом филиала в Республике Татарстан ПАО «Ростелеком»:

«Стомегабитная скорость домашнего Интернета давно стала нормой для современного интернет-пользователя. Поэтому компания планомерно строит оптику по всему региону. Это позволяет нам снимать скоростные ограничения на тарифных планах, разработанных под старые стандарты связи. У ряда абонентов передача данных возросла в 10 раз. Теперь они могут комфортно пользоваться такими современными сервисами “Ростелекома”, как “Интерактивное телевидение WINK” и “Видеонаблюдение”».

Увеличение скорости на архивных тарифных планах производится автоматически. Информацию об изменении условий тарифного плана клиенты компании получат по СМС и на адрес электронной почты, а также могут ознакомиться с ней в личном кабинете.

Дополнительную информацию о подключении услуг, тарифах и действующих акциях можно получить в центрах продаж и обслуживания компании «Ростелеком», по бесплатному телефону 8-800-100-0-800, а также на сайте www.rt.ru.