(Казань, 30 октября, «Татар-информ»). В Нурлате после масштабной реконструкции открылась улица Карла Маркса – на средства гранта, выигранного во всероссийском конкурсе «Малые города и исторические поселения». Об этом сообщает «Нурлат-информ».

Церемония открытия состоялась при участии главы Нурлатского района Алмаза Ахметшина, заместителя Председателя Государственного Совета РТ Марата Ахметова и неравнодушных жителей города.





Под бурные аплодисменты нурлатцев Алмаз Ахметшин и Марат Ахметов открыли улицу, символично сменив знак «проезд закрыт» на «проезд открыт».

На преображенной улице появились новые широкие тротуары, выложенные брусчаткой, велодорожка и соответствующие дорожные знаки, скамейки и другие малые архитектурные формы.

В целом изменилась ландшафтная концепция улицы. Новая концепция создана с учетом ключевых моментов таких важных составляющих жизни горожан, как комфорт и безопасность.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.