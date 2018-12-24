В Казани РА «Татмедиа» наградило победителей республиканского конкурса интернет-СМИ

(Казань, 30 октября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани прошла церемония награждения победителей республиканского журналистского конкурса среди интернет-СМИ.

«Надеюсь, наш небольшой конкурс для интернет-СМИ станет популярным и будет помогать как региональным, так и городским изданиям находить свое место и своего читателя на просторах Сети», – отметил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

В этом году на конкурс с общим призовым фондом в 140 тыс. рублей поступили всего 43 заявки.

Победителей определяли в номинациях «Премия за лучшее освещение в интернет-СМИ республиканских новостей», «Премия за лучшее освещение в интернет-СМИ районных новостей» и «Премия за лучший проект СМИ в соцсетях».

«Премию за лучшее освещение в интернет-СМИ республиканских новостей» получил интернет-журнал Enter. Лучшей в номинации «Премия за лучшее освещение в интернет-СМИ районных новостей» стала газета «Челнинские известия».

Три издания – газета «Республика Татарстан», журнал «Ялкын» и филиал АО «Татмедиа» «Мамадыш-информ» выиграли в номинации «Премия за лучший проект СМИ в соцсетях».

Республиканский журналистский конкурс для интернет-СМИ организован в рамках государственной программы РТ «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в РТ на 2014–2022 годы». Он нацелен на профессиональное развитие интернет-СМИ Татарстана, поддержку татароязычных интернет-изданий и поощрение наиболее активных интернет-СМИ.

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