Челнинский музей вступил в Совет музеев Приволжского федерального округа

(Набережные Челны, 30 октября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Историко-краеведческий музей Набережных Челнов вступил в Совет музеев Приволжского федерального округа. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила директор учреждения Юлия Капитова.

Церемония вступления состоялась на общем собрании Совета музеев ПФО в Нижнем Новгороде. Сейчас в Совет входят 64 музея из 14 регионов РФ.

Также прошло награждение победителей конкурса профессионального мастерства среди сотрудников музеев ПФО. В его финал вышли 44 участника из 11 регионов округа. Среди награжденных была и представительница Автограда — заведующая выставочным сектором Алия Мухаметханова заняла третье место в номинации «Куратор выставки года».

В рамках встречи прошли круглые столы, на которых обсуждались такие актуальные темы, как охрана и безопасность музеев, платформа «Artefact» как способ продвижения музеев с использованием технологий дополненной реальности, о роли волонтеров в музейной жизни.

«Вступление в Совет музеев ПФО для нас является важным шагом в плане расширения возможностей, — сказала корреспонденту Юлия Капитова. — Мы сейчас составляем план работы на будущий год и хотели бы видеть в нем более качественные интересные выставки. Буквально на днях мы подписываем соглашение о реализации совместного проекта „Этнос и культура Поволжья“. В рамках проекта свои выставки в Набережных Челнах представят Национальный музей Удмуртии и Национальный музей Республики Мари Эл».

Руководитель музея также отметила, что в современном мире значение исторических комплексов трансформируется. Они становятся не только площадками для исторических выставок, но и культурно-просветительскими, даже досуговыми центрами. «В этой части нам предстоит еще многому научиться у наших федеральных партнеров по Совету», — подчеркнула Капитова.

Следующее собрание межрегиональной общественной организации «Совет музеев Приволжского федерального округа» состоится в Казани в 2020 году.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.