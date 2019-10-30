Коллектив студии «Э-моция» посетит «Танцеманию» в День народного единства в Казани

(Казань, 30 октября, «Татар-информ»). Артисты творческой инклюзивной студии «Э-моция» посетят концерт «Танцемания» от радио «МИР», который пройдет 4 ноября 2019 года в казанском КРК «Пирамида». Об этом сообщили ИА «Татар-информ» организаторы мероприятия.

«Миссия студии: формирование позитивного образа активного человека с инвалидностью посредством театрального творчества, расширение инклюзивного сообщества. Уникальность студии в авторских постановках, которые создаются с учетом индивидуальных физических возможностей участников, с тем, чтобы наиболее полно реализовать потенциал каждого», – отметили организаторы.

В копилке студии авторские спектакли «#сердцагорода», «Страна сломанных игрушек», «Алые паруса. Исповедь Ассоль», спектакль-медитация по роману Максанса Фермина «Снег», «Что я помню о себе», участие в международных фестивалях, более 35 показов в 10 городах России.

ТИС «Э-моция» – победитель Международного фестиваля «Преодолевая границы», который прошел в Грузии в 2018 году и телевизионного конкурса «Малые театры Казани». Студия участвует в различных мероприятиях Казани, является организатором инклюзивной площадки «Город открытых сердец» в День Республики Татарстан, проводит мастер-классы, семинары.

Концерт «Танцемания» пройдет в КРК «Пирамида» с 17 до 20 часов. Перед гостями праздника выступят музыкальные коллективы Burito, «Винтаж» и DJ Groove. В программе праздника предусмотрена тематическая викторина, посвященная Дню народного единства, с вручением призов. Главным призом станет круиз по реке Волге на комфортабельном четырехпалубном круизном теплоходе.

«Танцемания» от радио «МИР» проводится Межгосударственной телерадиокомпанией «Мир», при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа». Официальный хэштег Дня народного единства — #мыедины.

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