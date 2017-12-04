Синоптики Татарстана предупредили о метели и мокром снеге

(Казань, 30 октября, «Татар-информ»). Завтра, 31 октября, утром и днем в отдельных районах Татарстана ожидается метель. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Кроме того, ночью на юго-западе республики будет идти сильный снег, мокрый снег. При этом будет дуть умеренный юго-восточный с переходом на северо-западный ветер.

В течение суток на дорогах образуется гололедица, отмечается в предупреждении об ухудшении погодных условий, распространенном татарстанскими синоптиками.

В ночные часы столбики термометров опустятся до 5 градусов ниже нуля. В светлое время суток температура воздуха составит от -3 до +1 градуса. Теплее всего будет на юге и юго-западе региона.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что профессор КФУ Юрий Переведенцев рассказал, какая погода ожидается в Казани в ноябре и зимой.

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