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Татар-информ

30 октября 2019, 14:45

Экономика и финансы

МПС провела круглый стол на тему трансграничного юридически значимого документоборота

Экономика и финансы

МПС провела круглый стол на тему трансграничного юридически значимого документоборота

В мероприятии приняли участие представители Федеральной таможенной службы РФ, ЕАЭК, Евразийского банка развития, экспертного сообщества и бизнеса.

(Казань, 30 октября, «Татар-информ»). 24 октября в рамках Международного таможенного форума состоялся круглый стол на тему «Трансграничный юридически значимый электронный документооборот: проблемы и пути решения».

Организатором круглого стола выступило ООО «Мультисервисная платежная система». В мероприятии приняли участие представители Федеральной таможенной службы Российской Федерации, Евразийской экономической комиссии, Евразийского банка развития, экспертного сообщества и бизнеса.

Участники дискуссии обсудили актуальные вопросы, связанные осуществлением трансграничного электронного документооборота: подтверждение юридической значимости документов с использованием сервисов доверенной третьей стороны (ДТС), нормативно-правовое регулирования данного вопроса в ЕАЭС, технические аспекты реализации ДТС.

Открывая круглый стол, модератор Алексей Шашаев, советник генерального директора ООО «Мультисервисная платежная система», отметил, что для эффективного выполнения всех необходимых таможенных процедур в странах ЕАЭС важно урегулировать вопросы трансграничной юридической значимости сведений и документов, которые перемещаются вместе с товарами через границы.

Руслан Давыдов, первый заместитель руководителя ФТС России, отметил, что в ФТС в целом поддерживают идею использования доверенной третьей стороны и призвал работать в формате постоянного диалога между странами ЕАЭС, чтобы инкорпорировать предлагаемую практику в таможенные процедуры по всей территории Союза. При этом в ФТС предлагают смотреть на тему шире — говорить про юридически значимый обмен данными, а не документами.

«Переход на новый технологический уклад происходит довольно быстро. Поэтому, когда мы говорим о юридически значимом документообороте, предлагаю смотреть несколько вперед и говорить уже о юридически значимом обмене данными, которые не должны быть искажены в процессе передачи, и должны отражать реальную таможенную стоимость, код товара и реальный вес», — сказал Руслан Давыдов на заседании круглого стола.

Представители Евразийской экономической комиссии поделились с участниками круглого стола информацией о том, как на пространстве ЕАЭС создается трансграничное пространство доверия.

Таайлай Байтереков, заместитель директора Департамента информационных технологий Евразийской экономической комиссии, отметил, что страны ЕАЭС пришли к общему пониманию требований к трансграничному пространству доверия в рамках ЕАЭС, а также к функциональному наполнению сервисов ДТС и интегрированной информационной системы ЕАЭС, особо отметив, что доверенная третья сторона — это только один из элементов трансграничного пространства доверия. Помимо ДТС в трансграничном пространстве доверия находятся еще несколько элементов: удостоверяющие центры национальных сегментов и интеграционный шлюз, обеспечивающий взаимодействие межгосударственных и межведомственных информационных систем государств-членов и Комиссии при обмене данными.

Александр Хотько, заместитель директора Департамента информационных технологий Евразийской экономической комиссии, сказал, что с точки зрения технической реализации, на текущий момент в каждом государстве ЕАЭС для осуществления процессов B2B созданы свои доверенные третьи стороны. Что касается более широкого применения технологии ДТС, то накануне мероприятия прошли слушания в Государственной Думе Российской Федерации, где обсуждались поправки в 63-ФЗ, которые определяют понятие доверенной третьей стороны. И ни у кого уже не вызывает сомнения, что это магистральный путь, что проблема признания иностранных ЭЦП будет решаться на основе именно тех рекомендаций и подходов, которые определены Международным союзом телекоммуникаций.

Также, по мнению Александра Хотько, для обеспечения юридически значимого электронного документооборота потребуется определить требования к «EDI-провайдерам» или «операторам электронного обмена данными».

Ольга Комарова, заместитель председателя правления Евразийского банка развития, предложила рассмотреть вопрос об использовании инфраструктуры ЕАБР для создания доверенной третьей стороны на пространстве ЕАЭС, поскольку ЕАБР обладает уникальным статусом, т.к. имеет право действовать в рамках законодательства каждого из пяти государств, в тоже время особый статус Банка как международной финансовой организации ставит его выше национальных законодательств. ЕАБР присутствует в каждом из пяти государств ЕАЭС и все офисы ЕАБР связаны между собой защищенными каналами связи, что упрощает создания пространства доверия на базе ЕАБР.

Алексей Шашаев добавил, что создание сети доверенных третьих сторон на базе и инфраструктуре ЕАБР может быть не альтернативой или противовесом тому, что создается Евразийской экономической комиссией, а одним из способов реализации трансграничного пространства доверия на пространстве ЕАЭС с возможностью его выхода за пределы этого пространства.

Представители бизнеса подтвердили, что заинтересованы в организации прозрачного, трансграничного обмена юридически значимыми документами с торговыми партнерами и государством.

Марина Кублицкая, начальник управления по расчетам и таможенному оформлению ООО «Газпром экспорт» отметила, что у бизнеса есть свои потребности, которые могут быть применены с использованием технологий того же самого юридически значимого документооборота, в частности, вопросы, связанные с электронным подписанием экспортных контрактов и других документов.

Подводя итоги круглого стола, Алексей Шашаев отметил, что будущее — это переход от документов в бумажном виде к структурированным электронным документам, которые должны признаваться как юридически-значимые при общении бизнеса между собой и с государственными органами и этому направлению стоит уделять пристальное внимание при развитии информационных технологий во всех сферах.

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