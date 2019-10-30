Альфа-Банк организовал выпуски облигаций на 60,5 млрд рублей за 9 месяцев 2019 года

(Казань, 30 октября, «Татар-информ»). Альфа-Банк занял ведущие позиции в качестве организатора выпусков российских облигаций согласно рэнкингу ИА Cbonds по итогам девяти месяцев 2019 года.

Банк организовал 21 сделку для 17 эмитентов, среди которых – крупнейшие российские компании: ООО «Буровая компания Евразия», «СУЭК-Финанс», ПАО «Магнит», ООО «Лента», «Группа ЛСР», «ИКС 5 ФИНАНС», ООО «РЕСО-Лизинг», ООО «Балтийский лизинг», ПАО «Детский мир». Совокупный объем инвестиций, привлеченных с участием Альфа-Банка, составил около 60,5 млрд рублей, что позволило ему вновь войти в десятку крупнейших организаторов РФ.

«Репутация Альфа-Банка на долговом рынке базируется на доверии со стороны как эмитентов, так и инвесторов. Мы очень дорожим этой оценкой и делаем всё, чтобы добиться наилучших условий в каждой сделке», – подчеркнул директор долгового капитала Альфа-Банка Дэвид Мэтлок.

«Текущая конъюнктура облигационного рынка благоприятна: мы видим поступательное снижение купонов, удлинение сроков размещений, увеличение количества и объемов выпусков, рост количества инвесторов и новых рыночных лимитов. До конца года мы ожидаем продолжения тренда на снижение ставок. В пайплайне Альфа-Банка уже свыше 15 сделок (без учета уже реализованных в IV квартале 2019-го)», – отметил Мэтлок.

Всего в рэнкинге Cbonds приняли участие 40 инвестбанков и выпуски облигаций совокупным объемом 1,2 трлн рублей.

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