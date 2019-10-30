(Казань, 30 октября, «Татар-информ»). В Нурлате открылась Школа искусств после капитального ремонта: теперь образовательное учреждение украшают светлые кабинеты, обновленный концертный зал, фасад – все привлекает внимание яркими и красивыми красками. Об этом сообщает «Нурлат-информ».



Открытие школы искусств состоялось при участии почетных гостей – главы Нурлатского района Алмаза Ахметшина, зампредседателя Госсовета РТ Марата Ахметова, депутатов Государственного Совета РТ Людмилы Рыбаковой, Раиса Сулейманова, замминистра культуры РТ Ленара Хакимзянова и других почетных лиц. Вместе с поздравлениями и теплыми пожеланиями они передали Школе искусств свои подарки.



Благодарственные письма председателя Госсовета РТ вручили машинисту НУАД Николаю Левинову, прорабу «Татинвестстроя» Максиму Савченко, гендиректору строительной компании «Атлас» Александру Хегай.



Воспитанники Школы искусств украсили церемонию открытия лучшими творческими номерами – вначале, при встрече гостей, они продемонстрировали оригинальную танцевальную композицию, а позже показали свои творческие способности на большой сцене концертного зала Школы искусств.

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