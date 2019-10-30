Лучшие фотоработы назвали в Казани на конкурсе «Национальные праздники народов России»

(Казань, 30 октября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани состоялось награждение победителей VI всероссийского фотоконкурса «Национальные праздники народов России».

«Нам приятно и важно, что конкурс находит все больше и больше сподвижников на просторах России. Более 700 работ прислали участники от Крыма до Хабаровска», – отметил в ходе церемонии награждения руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

«Всего конкурс включал два тура. Его участниками стали фотографы из разных уголков России, начиная от Якутии и до Калининграда. Много было конкурсантов из Марий Эл и Башкортостана», – заметил член жюри – фотограф ИА «Татар-информ» Рамиль Гали.

Жюри определило победителей в следующих номинациях: «Лучший снимок», «Серия фоторабот» и «Портрет».

Победителем в номинации «Лучший снимок» стал Эдуард Дильмухаметов из Уфы за работу «Алга». Второе место в этой категории занял фотограф из Казани Евгений Кулешов.

«В прошлом году я участвовал как зритель, а в этом году уже решил представить свои работы, поэтому пришлось открыть свою кладовую и вытащить снимки, снятые давным-давно», – поделился Кулешов.

При этом казанец одновременно оказался признан лучшим в номинации «Портрет» – за работу «Покажем молодецкую удаль».

Первое место в номинации «Серия фоторабот» занял тюменский фотохудожник Денис Моргунов за серию «Сибирская масленица».

Член жюри – преподаватель казанского колледжа № 41 Георгий Козлов отметил: «Работы в этом году были ровные, и их было в два раза больше, чем в прошлом году. Общий уровень был довольно высоким, и это радует».

VI всероссийский фотоконкурс «Национальные праздники народов России» был организован Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа». Председателем жюри был заместитель руководителя агентства Ильдар Миргалимов.

Общий призовой фонд конкурса в этом году составил 225 тыс. рублей. В этом году на него поступило в общей сложности более 720 работ из 32 регионов страны.

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