Пожилой мужчина упал в яму у драмтеатра в Нижнекамске и замерз насмерть

(Казань, 30 октября, «Татар-информ»). Пожилой мужчина упал в вырытую траншею у драмтеатра в Нижнекамске, не смог выбраться и замерз насмерть. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Трагедия произошла вечером 15 октября. По предварительной версии, 70-летний житель Нижнекамска возвращался домой, не заметил вырытый у здания драматического театра котлован и упал в него. Самостоятельно выбраться из ловушки он не смог и умер от переохлаждения. Тело пожилого мужчины обнаружили утром в среду, 16 октября.

Как полагает следствие, рабочие ООО «ЖилэнергоСервис», которые проводили реконструкцию здания, вырыли траншею для канализации и не огородили ее.

После гибели мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза, а следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Во время расследования будет дана правовая оценка действиям сотрудников стройкомпании, которые проводили на месте трагедии ремонтные работы.



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