Мухаметшин в Страсбурге заявил о возможности тиражировать опыт Татарстана в Европе

(Казань, 30 октября, «Татар-информ»). Накопленные в Татарстане практики возможно тиражировать на отдельных территориях государств Европы. Об этом заявил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на заседании Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей Совета Европы в Страсбурге, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Одной из ключевых тем заседания Палаты регионов Конгресса СЕ стала проблематика устойчивого развития регионов. «Стратегическое планирование способствует устойчивому развитию регионов», – подчеркнул глава парламента Татарстана.

По мнению Мухаметшина, «устойчивое развитие регионов – это, прежде всего, укрепление человеческого капитала, вовлеченность граждан и общественных институтов в выработку и принятие важнейших решений». Он привел в пример Татарстан, который одним из первых регионов России применил программный подход в стратегическом планировании.

«Созданная Стратегия социально-экономического развития до 2030 года определила видение нашего будущего как конкурентоспособной республики, наметила направления наших действий. На федеральном уровне она была признана одной из лучших региональных практик», – заметил Председатель Госсовета.

Он добавил, что одним из важных условий реализации Стратегии-2030 является международный контекст. «Татарстан решает эти задачи через расширение торгово-экономического, межпарламентского, культурно-гуманитарного сотрудничества. Достижение стратегической цели – высокой конкурентоспособности – требует от нас укрепления отношений с развитыми экономиками, прежде всего, европейскими», – продолжил Мухаметшин.

Решению задач устойчивого развития регионов способствует и Хартия земли, убежден он. «Хартия земли объединяет ключевые аспекты экономики, политики и образования, работает на этноконфессиональную толерантность и повышение уровня и качества жизни в регионе», – уточнил глава парламента.

На заседании Мухаметшин также пригласил европейских коллег в Татарстан для обмена опытом.

Заседание Палаты регионов прошло в рамках 37-й сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. Фарид Мухаметшин планирует провести ряд встреч с коллегами на «полях» форума, обсудить возможности дальнейшего развития регионального диалога Татарстана с партнерами из государств-членов КМРВСЕ.

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