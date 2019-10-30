Благодаря прокуратуре сотрудникам частной школы в Челнах выплатили долг по зарплате

(Казань, 30 октября, «Татар-информ»). Прокуратура добилась выплаты сотрудникам частной школы в Челнах 2,8 млн рублей долга по зарплате. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Было установлено, что в частной школе «Веста» в Набережных Челнах систематически задерживали зарплату сотрудникам. Так, перед 51 работником школы накопился долг по зарплате более 2,8 млн рублей.

После прокурорской проверки на директора образовательного учреждения возбудили дело об административном правонарушении по статье «Невыплата в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение». Суд принял решение отстранить директора на год от работы.

Благодаря вмешательству в дело прокуратуры долг перед сотрудниками «Весты» полностью погашен.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в конце июля прокуратура республики добилась, чтобы руководство частной школы «Веста» в Челнах погасило 2,1 млн рублей задолженности по зарплате перед своими работниками.



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