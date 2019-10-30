В Набережных Челнах среди самозанятых разыграют билеты, сертификаты и ноутбук

(Казань, 30 октября, «Татар-информ»). Торгово-промышленная палата Набережных Челнов проводит стимулирующую акцию «Самозанятый НЧ».

С января 2020 года самозанятые смогут пользоваться теми же формами поддержки, что и субъекты малого и среднего бизнеса – начнут действовать изменения в федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ».

«Наша задача – донести эту информацию до самозанятых и тем самым помочь в дальнейшем их развитии», – подчеркнула заместитель председателя совета ТПП Набережных Челнов Венера Иванова.

При этом она добавила, что еще одной целью является напомнить самозанятым о предполагаемом повышении штрафов за ведение нелегального бизнеса почти в сто раз.

Чтобы стать участником, необходимо быть зарегистрированным в качестве самозанятого в период с 1 января по 15 декабря 2019 года или воспользоваться услугами (получить консультации) у партнеров акции. Подать заявку следует с 1 ноября по 15 декабря в электронной форме. После отправления заявки участник получит по электронной почте уведомление с присвоением уникального номера.

Данные всех участников проверят на портале Федеральной налоговой службы. Если участник окажется не самозанятым, «тиражная комиссия аннулирует результат и проведет новый розыгрыш», отмечают организаторы мероприятия.

Главным призом акции станет ноутбук. Кроме того, будут разыграны пригласительные билеты на концерты, новогодние праздники, в театры и дельфинарий, сертификаты на косметические и иные процедуры, а также скидочные карты.

Победителей определит генератор случайных чисел. Розыгрыш состоится 16 декабря в Торгово-промышленной палате Автограда (ул. Ш. Усманова, д. 122) в 15 часов. Задать дополнительные вопросы можно по телефону: 57-38-12 и по электронной почте: tpp.info@mail.ru.

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