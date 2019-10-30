В «офицерском доме» Порохового завода предложено открыть музей казенного предприятия

(Казань, 30 октября, «Татар-информ»). Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия и Минстрой Татарстана ищут пути сохранения одного из старейших деревянных зданий Казани — так называемого «офицерского дома» Казанского порохового завода. Одним из вариантов сохранения может стать открытие в здании музея старейшего в России казенного производства. Об этом сообщил ИА «Татар-информ» руководитель Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

«Комитет инициировал рассмотрение материалов, поступивших от ТРО ВООПИиК, на заседании научно-методического совета, в ходе которого мнения участников заседания разделились. Представленные материалы признаны недостаточными для определения историко-культурной ценности. В связи с этим комитетом направлены дополнительные запросы в государственные архивы. В настоящее время комитетом совместно с Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ прорабатывается вопрос возможности размещения в жилом доме музея Порохового завода», — сказал Гущин.

Ранее Татарстанское республиканское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ТРО ВООПИиК) направило письмо в Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия с просьбой включить «офицерский дом» Порохового завода в список объектов культурного наследия.

Любопытно, что, по данным комитета, старинный дом уже находится под государственной охраной. В 2017 году он был включен в число исторически ценных градоформирующих объектов, являющихся предметом охраны исторического поселения города Казани. Как уточнили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Комитета РТ по охране объектов культурного наследия, в настоящее время земельный участок и здание находятся в собственности Казанского порохового завода. «Действующим законодательством за уничтожение или повреждение объектов, взятых под государственную охрану, предусмотрена уголовная или административная ответственность», — подчеркнули в пресс-службе комитета.

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