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Татар-информ

30 октября 2019, 13:40

Экономика и финансы

Путин поблагодарил за профессионализм коллектив авиакомпании «Россия»

Экономика и финансы

Путин поблагодарил за профессионализм коллектив авиакомпании «Россия»

Фото: rossiya-airlines.com

Консалтинговое агентство Brand Finance включило «Россию» в список самых важных брендов России.

(Казань, 30 октября, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность за вклад в развитие воздушного транспорта сотрудникам авиационной компании «Россия».

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов 29 октября вручил гендиректору компании Сергею Александровскому благодарность. Компания единственная среди транспортных компаний северной столицы удостоилась такой награды.

Консалтинговое агентство Brand Finance включило «Россию» в список самых важных брендов России. Компания также лидирует в «Рейтинге брендов Петербурга» и занимается развитием транспортного узла петербургского аэропорта Пулково. В прошлом году компания обслужила треть всех пассажиров аэропорта.

Представители компании называют безопасность и надежность своими главными факторами успеха. «Россия» является одним из трех крупнейших перевозчиков Российской Федерации и непрерывно работает над повышением качества услуг, интегрируя в свою работу передовые разработки.

Еще одним приоритетом компании является реализация проектов по защите природы. Парк компании содержит такие самолеты, как «Леолет» и «Тигролет», которые украшены изображениями тигра и леопарда. Этот проект направлен на привлечение внимания общества к проблеме сокращения числа этих редких дальневосточных животных. В парке компании также есть «Спортолет», который символизирует собой поддержку российских спортсменов, выступающих на международном уровне. В компании в очередной раз призвали к здоровому образу жизни.

В настоящий момент одним из ключевых приоритетов «России» является авиационное сообщение между столицей и ДФО. Сегодня самолеты компании летают в Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Владивосток и ряд других городов. Купить билеты можно на портале «Аэрофлота». Стоимость билета туда и обратно составляет 22 тысячи рублей, а на поездку в одну сторону нужно будет потратить 13,2 тысячи рублей.

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