Врач МКДЦ рассказал о способах снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний

(Казань, 30 октября, «Татар-информ»). Об основных мерах профилактики инфаркта, инсульта и ишемической болезни сердца рассказал ИА «Татар-информ» заведующий неврологическим отделением МКДЦ, главный внештатный специалист – ангионевролог Управления здравоохранения по Казани Минздрава РТ Марат Сайхунов.

Марат Валиуллович, в чем главная опасность сердечно-сосудистых заболеваний?

– Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются одной из основных причин всех смертей в мире. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно около 17 млн человек умирают от ССЗ. К сердечно-сосудистым заболеваниям относят инсульты, инфаркты и ишемическую болезнь сердца.

Инсульт – это острое нарушение кровообращения в головном мозге, которое может привести к смерти или к инвалидности. Интересно, что 80% преждевременных инсультов и инфарктов можно предотвратить.

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) проявляется в трудоспособном возрасте, в разгар самой активной деятельности. ИБС приводит к уменьшению кровотока и доставки к сердечной мышце кислорода и питательных веществ.

Инфаркт миокарда – это процесс гибели сердечной мышцы из-за образования тромба в сосуде, питающем сердечную мышцу, или резкий спазм сосуда. Процесс разрушения сердечной мышцы занимает определенное время, поэтому его можно приостановить и обратить вспять в течение определенного периода.

Как уберечь себя от ССЗ?

– Основной мерой профилактики ССЗ является здоровый образ жизни, прежде всего правильный рацион питания, регулярная физическая активность и отказ от вредных привычек, в частности, курения. Очень важно контролировать высокое кровяное давление, уровень холестерина и сахара в крови.

Расскажите об основных мерах профилактики.

– Для поддержания здоровой сердечно-сосудистой системы большое значение имеет сбалансированный рацион питания. Он должен включать фрукты и овощи, блюда из цельного зерна, нежирное мясо, рыбу и бобовые, [необходимо] ограничить потребление соли, сахара и жира.

Лишний вес уже относит человека к группе риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Чем больше физическая активность, тем меньше риск развития ССЗ.

Табак в любой разновидности очень вреден для здоровья. Пассивное курение также наносит вред.

Если у вас высокое давление, необходимо изменить образ жизни – перейти на здоровое питание, снизив потребление соли, и повысить уровень физической активности. Возможно, что для контроля кровяного давления будет необходимо принимать лекарственные препараты. Их должен подобрать врач, а далее их нужно принимать постоянно и регулярно. Увеличивает риск развития инфарктов и инсультов также повышенное содержание холестерина в крови. Необходимо контролировать его уровень, придерживаться здорового питания и при необходимости принимать надлежащие лекарства.

Возрастает риск развития инфарктов и инсультов и при сахарном диабете, поэтому контроль над заболеванием, поддержание адекватного уровня глюкозы в крови минимизирует риски развития угрожающих жизни сердечно-сосудистых катастроф.

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