В Татарстане планируют увеличить поставки потребителям пивоваренного ячменя

(Казань, 30 октября, «Татар-информ»). Аграрии Татарстана планируют увеличить объемы поставок пивоваренного ячменя АО «АБ ИнБев Эфес». Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Минсельхозпроде РТ.

На совещании в аграрном ведомстве речь шла о реализации аграрной программы акционерного общества по выращиванию сортов пивоваренного ячменя на территории республики. В время встречи, в которой участвовали заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ильдус Габдрахманов, руководители сельхозорганизаций и представители АО «АБ ИнБев Эфес», обсуждались перспективы сотрудничества сельхозпроизводителей республики и пивоваренной компании.

Как отметил заместитель начальника отдела развития отраслей земледелия Минсельхозпрода РТ Фаргат Зиннатов, представители пивоваренной компании рассказали о целях реализации агропрограммы акционерного общества, условиях поставки пивоваренного ячменя, опыте возделывания этой культуры в регионах РФ и за рубежом.

«Как было отмечено на совещании, в текущем году компания закупила у сельхозпредприятий республики 8,5 тыс. тонн пивоваренного ячменя. Планируется, что в следующем году этот показатель увеличится более чем втрое – до 30 тыс. тонн», – рассказал Фаргат Зиннатов.

Также он отметил, что среди сельхозпредприятий, которые поставляют компании «АБ ИнБев Эфес» пивоваренный ячмень, представлены хозяйства Дрожжановского, Лаишевского, Высокогорского и ряда других муниципальных районов.

На совещании было принято решение расширить сотрудничество между сельхозпредприятиями и АО «АБ ИнБев Эфес» по увеличению посевных площадей пивоваренного ячменя в республике, проинформировал представитель министерства.

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