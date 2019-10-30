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Татар-информ

30 октября 2019, 15:08

ОбществоНаука и образование

Минобрнауки РТ рассказало, чем занять школьников в осенние каникулы

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ОбществоНаука и образование

Минобрнауки РТ рассказало, чем занять школьников в осенние каникулы

Осенью в Татарстане будут работать 145 пришкольных лагерей.

(Казань, 30 октября, «Татар-информ»). В период осенних каникул для школьников Татарстана разработана программа образовательных, культурных и спортивных мероприятий, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

В период с 1 по 7 ноября для школьников будет организована республиканская профильная смена «Юный турист». Предполагается, что 200 детей из 45 муниципалитетов республики примут участие в мастер-классах, коллективных творческих проектах и игровых программах.

В центре «Патриот» до 6 ноября будет проводиться республиканская профильная смена «Растим патриотов» татарстанского отделения движения «Юнармия». Ее участниками станут 100 юнармейцев из Татарстана.

«Юнармейцы изучат автомобильное дело, строевую, тактическую, физическую, туристическую, стрелковую, парашютную, воздушно-десантную подготовки, а также рукопашный бой. Запланирована также встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и боевых действий», – отмечается в сообщении министерства.

Кроме того, в осенний период в республике будут работать 145 пришкольных лагерей с общим охватом более 6 тыс. детей. Для школьников подготовлены спортивные и творческие конкурсы, посвященные Дню народного единства, а также экскурсии в театры и музеи.

Во время осенних каникул в центре «Дуслык» школьники смогут подготовиться к предметным олимпиадам. «Дети не только расширят свои знания по различным предметам, но и посетят творческие мастер-классы и игровые программы», – уточнили в министерстве.

Учебный 2019-2020 год составляет 34 недели без учета времени на итоговую аттестацию. Общая продолжительность каникул в календарном году составляет 18 недель.

Официальный хэштег Дня народного единства – #мыедины.

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