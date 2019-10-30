Житель РТ заплатил 110 тысяч за избиение полицейского, чтобы избежать других мер

(Казань, 30 октября, «Татар-информ»). Житель Лаишевского района выплатил уголовный штраф, когда ему пригрозили заменой другим видом наказания, сообщила главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

36-летний мужчина по решению суда должен был заплатить 110 тысяч рублей за применение насилия против представителя власти. Однако выплачивать штраф он не торопился.

Тогда судебный пристав-исполнитель предупредила мужчину о том, что за уклонение от уплаты в суд будет передано представление о замене штрафа другим видом наказания.

После этого должник незамедлительно выплатил необходимую сумму.

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