(Казань, 30 октября, «Татар-информ»). Данис Зарипов примет участие в матче «Ак Барса» против «Адмирала». Об этом рассказал тренер казанского клуба Игорь Горбенко на утренней тренировке.

«Данис будет играть сегодня, конечно. Изменения в составе тоже будут, но об этом мы скажем уже перед игрой. В принципе все готовы, будет непростая игра», – сообщил специалист пресс-службе команды.

Прошлую игру с «Амуром», в которой клуб из столицы Татарстана победил со счетом 3:1, Зарипов пропустил из-за ротации состава.

При этом Горбенко отметил слабые места в игре казанцев, на которые делается особенный упор: «Мы должны исключить потери шайбы в средней зоне, потому что очень много контратак на наши ворота. Исключить брак в передачах, невынужденные потери. Везде дорабатывать, но без удалений».

Игра казанского «Ак Барса» против «Адмирала» из Владивостока пройдет в «Татнефть Арене» и начнется в 19.30.

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