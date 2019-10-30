В Московском районе отремонтировали дом с учетом пожеланий слабовидящих жильцов

(Казань, 30 октября, «Татар-информ»). В Московском районе Казани завершился капитальный ремонт дома № 112 по улице Декабристов, который был отремонтирован с учетом пожеланий слабовидящих жителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кировского и Московского районов города.

В ходе ремонта строители отремонтировали фасад и подъезды, заменили системы центрального отопления, водоснабжения и водоотведения.





При капитальном ремонте дома использовались современные технологии. Жильцов дома теперь встречают стеклянная дверь и «умный домофон». При помощи специального мобильного приложения домофон покажет, кто приходил, даже если хозяев в квартире в это время не было, а также дает возможность открыть дверь, не вытаскивая ключ из кармана – узнав о приближении к двери через Bluetooth, он откроет дверь самостоятельно.

В подъездах установили специальные почтовые ящики «антиспам». Кроме самих жильцов, открыть их сможет только почтальон, что избавит жителей дома от рекламы и ненужных газет в ящиках.

Во дворе установили поручни для обеспечения безопасности передвижения жителей с проблемами зрения, а подъезды дома оснастили тактильной плиткой и рельефными обозначениями нумераций этажей на поручнях и почтовых ящиках.





Отремонтированное здание осмотрел глава обоих районов Сергей Миронов. Он отметил, что капитальный ремонт придомовых территорий решается в индивидуальном порядке. Как должен выглядеть дом после ремонта, решают управляющая компания, подрядчики и, конечно, сами жители.

«Двор и дом должны соответствовать одной истории, быть единым целым – аккуратным, стильным, функциональным и удобным для каждой категории населения пространством», – подчеркнул руководитель Кировского и Московского районов.

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