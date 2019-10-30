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Татар-информ

30 октября 2019, 13:04

Общество

Татарстан лидирует по числу заявок на олимпиаду, проводимую под эгидой Путина

Общество

Татарстан лидирует по числу заявок на олимпиаду, проводимую под эгидой Путина

Фото: скриншот

Самыми популярными направлениями у студентов республики стали «Лечебное дело и педиатрия», «Биология», «Химия», «Психология» и «Математика».

(Казань, 30 октября, «Татар-информ»). Татарстан вошел в десятку регионов-лидеров по числу регистраций на олимпиаду «Я – профессионал», которая является флагманским проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей». Менее чем за месяц студенты региона подали почти 9 тыс. заявок, сообщает пресс-служба мероприятия.

По словам руководителя олимпиады Валерии Касамары, в этом году темпы прироста регистраций на проект более высокие, чем в прошлом.

«Во-первых, у участников выросло доверие к проекту, они видят, что победителями прошлых лет становятся реальные ребята. Во-вторых, у нас появились новые массовые направления, например, “Транспорт” и “Медико-профилактическое дело”», – сказала Касамара.

При этом она отметила, что самыми популярными направлениями у студентов Татарстана стали «Лечебное дело и педиатрия», «Биология», «Химия», «Психология» и «Математика».

«Что касается вузов, то на сегодняшний день наибольшую активность проявляют студенты КГМУ, КНИТУ (КАИ) и КФУ», – уточнил заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Владислав Даванков.

Подать заявку на участие в состязаниях могут студенты бакалавриата, магистратуры или специалитета российских вузов. Регистрация проводится онлайн на сайте проекта и продлится до 23.59 18 ноября по московскому времени.

Отборочный онлайн-этап олимпиады начнется 22 ноября, а уже к концу декабря участники узнают его результаты. Участники олимпиады, прошедшие на заключительный очный этап, смогут выбрать удобную площадку для прохождения соревнований: они будут располагаться во всех федеральных округах страны. Победители третьей олимпиады «Я – профессионал» будут определены весной 2020 года. Дипломанты смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов, а также получат возможность пройти стажировку в крупной компании. Золотые медалисты получат также денежные премии: 200 тыс. рублей для медалистов по треку «Бакалавриат» и 300 тыс. рублей – по треку «Магистратура».

Автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Среди ее ключевых целей – создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.

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