Четыре дома в Приволжском районе Казани на время останутся без воды

(Казань, 30 октября, «Татар-информ»). В Приволжском районе Казани в пятницу, 1 ноября, отключат воду. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Водоснабжение окажется отключено с 9 часов утра и будет возобновлено только с 23 часов. Причиной прекращения подачи воды станут работы на водопроводных сетях.

На время без воды останутся дома №№ 26, 26а, 28 и 30 по улице Хади Такташа.

«МУП “Водоканал“ просит жителей заранее запастись водой. Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам», – информирует мэрия Казани.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», сегодня отключение воды затронуло два дома и один детсад в Вахитовском районе города.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.