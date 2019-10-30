Файзрахманов уходит с должности директора татарского драмтеатра в Набережных Челнах

(Казань, 30 октября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Рашат Файзрахманов покидает пост директора Набережночелнинского татарского драматического театра. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщил сам театральный деятель.

«Я сейчас в отпуске на полтора месяца, потом увольняюсь», – пояснил Файзрахманов

Обсуждать дальнейшее трудоустройство собеседник агентства планирует после отпуска.

Рашат Файзрахманов являлся бессменным руководителем татарского драмтеатра в Автограде на протяжении 12 лет.

До этого в ряде СМИ появилась информация, что в июле сотрудники СКР провели обыски в театре, поводом для которых стало анонимное обращение в прокуратуру. Одна из версий гласит, что причиной обысков стали финансовые нарушения.

Ранее ИА «Татар-информ сообщало, что татарский драмтеатр Набережных Челнов разместится в бывшем здании «Колизея», причем работы обойдутся в 566 млн рублей.

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