Футболиста дубля «Рубина» перевели в реабилитационный центр в Подмосковье

(Казань, 30 октября, «Татар-информ»). Футболиста дубля «Рубина» Вячеслава Фомина перевели в реабилитационный центр в Подмосковье, выписав из Домодедовской центральной городской больницы. Об этом сообщается в Instagram’е команды.

«Слава направлен в терапевтическое отделение для восстановительного лечения, сейчас он находится в удовлетворительном состоянии, швы сняты», – отмечается в тексте сообщения.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», футболист молодежной команды «Рубина» Вячеслав Фомин попал в реанимацию после игры против «Спартака» с повреждением задней париетальной брюшины – во время игры он получил удар коленом в бок. Это привело к внутреннему кровоизлиянию, потере двух литров крови и операции в неотложке на трассе в «Домодедово».

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