Казанца задержали с 1,5 кг «синтетики» и удостоверением помощника замгенпрокурора

(Казань, 30 октября, «Татар-информ»). Жителя Казани задержали с полутора килограммами «синтетики» и поддельным удостоверением, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

На 115-м километре трассы Йошкар-Ола – Зеленодольск полицейские остановили «Фольксваген Тигуан», за рулем которого сидел 31-летний житель Казани.

В тайнике, оборудованном на переднем пассажирском подкрыльнике авто, нашли три пятисотграммовых свертка с белым порошком. В портмоне водителя также имелось это вещество, расфасованное по мелким пакетикам. Экспертиза показала, что 1511 граммов изъятого вещества – мефедрон.

У мужчины также нашли при себе поддельное удостоверение помощника заместителя Генпрокурора РФ.

Задержанный рассказал, что наркотики забрал в Солнечногорске, чтобы доставить в Казань. По дороге он успел оборудовать тайники в Чувашии и Марий Эл.

По данному факту возбуждено уголовное дело о пересылке и сбыте наркотических средств.

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