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Татар-информ

30 октября 2019, 11:56

ОбществоКультура

Бродвейский хит о том, как «шоу пошло не так», представят в Казани

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ОбществоКультура

Бродвейский хит о том, как «шоу пошло не так», представят в Казани

В спектакле-катастрофе задействованы актеры ведущих драматических театров Москвы.

(Казань, 30 октября, «Татар-информ»). В Казани 23 и 24 ноября будет представлен бродвейский хит «Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК»

В спектакле-катастрофе задействованы актеры ведущих драматических театров Москвы. В главных ролях – Анастасия Стоцкая, Алексей Секирин, Александр Матросов, Александр Горелов, Илья Денискин, Анна Глаубэ и другие известные артисты.

Комедия построена по принципу «театра в театре», большое внимание уделяется импровизации и взаимодействию со зрителем – участником спектакля может стать любой представитель публики.

Готовившимся к спектаклю актерам пришлось брать уроки циркового мастерства, так как им приходится падать со второго этажа, перелезать через окна, залезать в шкаф, карабкаться вверх по стенам, подвергаться ударам и претерпевать иные испытания. Так, с высоты более двух метров падают 18 предметов и один актер, причем дважды.

Критики иногда называют эту постановку самой смешной комедией за всю историю сцены. Она основана на принципах французского актера и основателя школы актерского мастерства Жака Лекока, последователями которого считаются Пьер Ришар, Саша Барон Коэн, Слава Полунин и «Лицедеи».

Спектакль был поставлен на пяти континентах в более чем 20 странах, всего его посмотрели более 1,5 млн зрителей. Он стал лауреатом 11 театральных наград, в том числе таких престижных, как премия Лоуренса Оливье в Великобритании, премия «Мольер» во Франции (обе – за лучшую новую комедию) и премия «Тони» в США (за лучшие декорации). 

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