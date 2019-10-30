Воспитанник «Ак Барса» впервые в истории НХЛ забросил шайбу в стиле «лакросс»

(Казань, 30 октября, «Татар-информ»). Воспитанник «Ак Барса» Андрей Свечников впервые в истории НХЛ забил гол в стиле «лакросс» – будучи за воротами, он поднял шайбу на крюк клюшки и забросил ее за спину вратарю.

«Я часто практикую этот ход на тренировках совместно с главным тренером», – приводит официальный сайт НХЛ слова Свечникова.

«Каролина», за которую выступает россиянин, в этом матче победила «Калгари» со счетом 2:1 – обе шайбы забросил Свечников. Теперь в сезоне у него четыре заброшенные шайбы.

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