Прокуратура: Челнинский «Арарат», в котором погиб ребенок, не был защищен от пожаров

(Казань, 30 октября, «Татар-информ»). Прокуратура Автограда завершила проверку после пожара в заброшенном здании ресторана «Арарат», в котором погиб подросток, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Надзорное ведомство проверило территориальные органы пожарного и строительного надзора, службы приставов, органов внутренних дел, а также владельца здания.

Решением арбитражного суда РТ в 2014 году ресторан был признан банкротом. В отношении него ввели конкурсное производство. Как выяснилось, конкурсный управляющий не предпринял мер по обеспечению гражданского и градостроительного законодательств, а также не подумал о пожарной безопасности.

Посторонние могли в любой момент проникнуть в здание, никаких систем обеспечения по предотвращению пожаров в нем также не было. Металлические листы на всех дверях и окнах управляющий установил только после того, как это потребовала сделать прокуратура.

Выяснилось также, что в течение последних лет в полицию часто поступали заявления о том, что посторонние, в том числе и дети, проникли в здание. Полицейские лишь фиксировали наличие или отсутствие таковых, не принимая никаких мер по устранению нарушений.

В связи с этим в адрес главы МВД России по Челнам прокуратура внесла представление, которое сейчас рассматривают.

В данный момент надзорное ведомство инициировало масштабную проверку заброшенных или неэксплуатируемых зданий на территории Челнов.

На особом контроле также остается расследование дела о причинении смерти по неосторожности.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что вечером 26 сентября в МЧС начали поступать сообщения о задымлении в заброшенном здании ресторана «Арарат». Пожар быстро распространился на огромную площадь, а дым был такой сильный, что жильцов из соседних домов пришлось эвакуировать.

Когда возгорание было взято под контроль, огнеборцы обнаружили в вентиляционной шахте тело 13-летнего мальчика. По версии следствия, трое ровесников проникли в здание по пожарной лестнице. Один из детей поджег старые матрасы, но выбраться успели только двое. По факту случившегося прокуратура организовала проверку.

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