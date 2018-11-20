Эксперт назвал маловероятным отток российских туристов из Турции из-за нового налога

(Казань, 30 октября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Введение «налога на проживание» в Турции не приведет к значительному оттоку российских туристов и ухудшению сервиса в этой стране. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА «Татар-информ» сказал президент Ассоциации туристских агентств РТ Рамиль Мифтахов.

Ранее в СМИ появилась информация, что «налог на проживание» распространится на жилье, питание, развлечения и другие услуги. Ставка с апреля следующего года составит 1%, а в 2021-м она увеличится до 2%.

«Сервис не изменится однозначно. Если учитывать, какое в этом году рекордное число туристов посетило Турцию, то люди как ездили, так и будут ездить», – заметил собеседник агентства.

При это он добавил, что налог повлияет на изменение стоимости пакетов, которые предлагают отели.

«Здесь алгоритм будет примерно такой: изменятся ли цены – здесь политика отеля. Наверное, он “вошьет“ стоимость этого налога в стоимость пакета, и нам отдельно выставлять не будут – скорее всего, по этому пути пойдут. Но я думаю, что цена изменится однозначно, но ненамного. Для дорогих отелей это будет не слишком заметно, а для трехзвездочных – более ощутимо», – уточнил Мифтахов.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», с начала этого года Турцию посетили более 6 млн российских туристов.

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