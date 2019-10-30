Российский сахар становится конкурентоспособным на рынках стран СНГ

(Казань, 30 октября, «Татар-информ»). Российский сахар становится более конкурентоспособным на рынках стран СНГ, сообщает Минсельхоз РФ.

Как отмечается на сайте профильного министерства, это связано со снижением цен на этот продукт на внутреннем рынке.

По словам заместителя министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут, в текущем году производство этой продукции в России может составить более 7 млн тонн, что на 500 тысяч тонн превышает прогноз Международной организации по сахару (ISO).

Согласно информации Минсельхозпрода РТ, в Татарстане в текущем году выращен хороший урожай сахарной свеклы – ее валовой сбор ожидается на уровне 2,6 млн тонн против 2,1 млн тонн в прошлом году.

«По данным на 30 октября, в республике убрано 58,2 тыс. га или 91% площадей сахарной свеклы. Накопано 2 млн 564,8 тыс. тонн корнеплодов при урожайности 440,9 ц/га. Это больше показателей на аналогичную дату прошлого года на 437,7 тыс. тонн и 107,3 ц/га соответственно», – сообщил начальник отдела развития отраслей земледелия Минсельхозпрода РТ Ирек Садыков.

По словам собеседника агентства, при этом на сахарных заводах республики выработано 140 тыс. 729 тонн сахарного песка, что превышает соответствующий показатель на аналогичную дату прошлого года на 723 тонны.

Как сообщили в аграрном ведомстве республики, Минсельхоз России прислал документ, в котором рекомендуется сократить площади под сахарную свеклу в связи с переизводством в стране сахара на уровне 1 млн тонн и снижением цены на этот продукт на 35% – до 19,5 тыс. рублей за тонну при цене около 30 тыс. рублей за тонну в прошлом году. С учетом сложившейся ситуации Минсельхозпрод РТ планирует провести в зимний период работу с хозяйствами и районами по оптимизации посевных площадей этой технической культуры.

Кроме того, как сообщил на пресс-конференции 29 октября министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров, речь идёт о поставках сахара, произведенного в Татарстане, на внешние рынки. «Крупные инвесторы, и "Агросила", и "Ак Барс холдинг", ведут переговоры по экспорту сахара. Минсельхоз России тоже этим вопросом усиленно занимается. Можно сказать, совместно эту работу ведем», – заявил глава Минсельхозпрода РТ.

Как ранее сообщало ИА « Татар-информ», в Татарстане из-за снижения цен на сахар рассмотрят возможные меры поддержки хозяйств.

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