В Татарстане земли под индивидуальное строительство подешевели на 2% за год

(Казань, 30 октября, «Татар-информ»). В Татарстане стоимость земельных участков под индивидуальное жилищное строительство в среднем снизилась на 2% за год, а земля промышленного назначения за это же время подорожала на 8%. Об этом сообщает «Авито Недвижимость».

«В III квартале 2019 года Татарстан оказался на 19-м месте в рейтинге регионов по доступности земельных участков под ИЖС (индивидуальное жилищное строительство – прим. Т-и) со средней стоимостью 60 тыс. рублей за сотку. Это на 2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – отмечают эксперты интернет-портала.

При этом они указывают, что за год земельные участки под индивидуальное строительство в целом по России подешевели сильнее других категорий, на 3%. Их средняя цена стала составлять немногим менее 47 тыс. рублей за сотку, что на 13 тыс. рублей дешевле, чем в Татарстане.

В Татарстане стоимость земельных участков промышленного назначения за год выросла на 8%, что составляет 156 тыс. 300 рублей. В среднем по России стоимость таких участков составила 90 тыс. 909 рублей, за год она незначительно снизилась – на 1%. В 16 из рассмотренных аналитиками регионов земля продавалась по ценам ниже общероссийского уровня.

Средняя цена земельных участков сельхозназначения в Татарстане составила 35 тыс. рублей за сотку, как и год назад. Стоимость аналогичных участков по стране за год незначительно уменьшилась, на 1% – до 29 тыс. рублей за сотку. Таким образом, это самый доступный вид земли в России.

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