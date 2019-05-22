Татарстан занял первое место в британском рейтинге лучших мест для делового туризма

(Казань, 30 октября, «Татар-информ»). Татарстан стал победителем международной премии BBT Awards Russia & CIS как лучше место для делового туризма в России и ближнем зарубежье. Республика обогнала в рейтинге такие традиционные места притяжения, как Вильнюс, Иркутск и Байкал, Калининградскую область. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по туризму.

«Претендентов на премию BBT Awards Russia & CIS – MICE оценивали в десяти основных и двух спецноминациях. Лидеров отрасли определило профессиональное жюри, в которое вошли только самые авторитетные корпоративные покупатели», – отметили в пресс-службе.

Международная премия британского издания Buying Business Travel 25 лет подряд вручается в Лондоне и с 2016 года – в Москве. Впервые в России и в мире премию вручили отдельно в сегменте MICE, который отражает динамику делового туризма в России и СНГ.

В шорт-лист вошли российские и зарубежные компании, которые в период с 1 июня 2018-го по 31 мая 2019 года внесли значимый вклад в развитие MICE-отрасли в России и СНГ, осуществили нововведения и инновации, способствовавшие упрощению организации деловых мероприятий и оптимизации затрат на них.

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