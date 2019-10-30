Загитова предстанет на льду в новом шоу Навки

(Казань, 30 октября, «Татар-информ»). Победительница Олимпиады 2018 года в Пхенчхане по фигурному катанию Алина Загитова примет участие в новом шоу-мюзикле Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств».

Навка в своем Instagram’е назвала участие Загитовой в мюзикле на льду «суперновостью для нас и всех любителей фигурного катания».

Проект спортсменки объединит искусство фигурного катания, музыку и передовые сценографические технологии. Его участниками помимо фигуристов – олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы станут акробаты – рекордсмены Книги рекордов Гиннесса и другие артисты. Музыкальные партии озвучат звезды отечественной эстрады.

Шоу будет представлено вниманию жителей и гостей Москвы во время новогодних каникул. Опубликована его афиша.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Алина Загитова станет одним из спикеров пятого по счету молодежного форума «Мост Москва – Татарстан».

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