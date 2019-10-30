Мастер ногтевого сервиса и педагог из Черемшана перешли на режим самозанятости

(Казань, 30 октября, «Татар-информ»). Жительница Черемшана Аля Давиденко стала самозанятой, набирая в учебные заведения студентов, желающих получить образование дистанционно. Об этом пишет газета «Наш Черемшан».



Аля Давиденко занимается этим делом уже давно – ее услугами воспользовались многие ее земляки. До статуса самозанятой она работала в качестве индивидуального предпринимателя.



«Для меня быть самозанятой удобно. Работаю одна, не привлекаю людей со стороны», – рассказала педагог, отметив, что учебные заведения, с которыми она сотрудничает, сами предложили перейти на режим самозанятости.



По словам черемшанки, с переходом на режим самозанятости заметно снизились и налоговые ставки, к тому же уже не нужен и кассовый аппарат, ведь он тоже требует немалых затрат, а все расчеты производятся в приложении «Мой налог».



Земфира Тузилова – мастер ногтевого сервиса. Собственным делом занялась совсем недавно и зарегистрировалась в качестве самозанятой.



«Данный режим дает возможность заниматься собственным делом, не боясь штрафов за незаконную деятельность. Налогов платишь меньше, да и не нужно "бегать" с документами», – поделилась Земфира.



Региональный представитель по организации самозанятости Ленар Камалов рассказал, что в Черемшанском районе самозанятыми зарегистрировались 315 человек.

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