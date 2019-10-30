Полицейские задержали парня, который украл ноутбук пассажирки на казанском вокзале

(Казань, 30 октября, «Татар-информ»). Полицейские задержали парня, который украл ноутбук пассажирки на вокзале «Казань-Пассажирская», сообщили в пресс-службе городской транспортной полиции.

В полицию обратилась женщина, которая рассказала, что поставила свой ноутбук на зарядку в специально отведенном месте, а спустя некоторое время обнаружила, что тот пропал.

Вскоре по горячим следам полицейские задержали безработного 25-летнего парня. Как выяснилось, он заметил, что устройство осталось без присмотра, и решил его похитить.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.

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