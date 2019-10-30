Железная вывеска магазина упала на голову девушке в Казани во время сильного ветра

(Казань, 30 октября, «Татар-информ»). Во время сильного ветра в Казани на студентку Алину Муллагалееву упала железная вывеска с магазина «Пятерочка». Об этом девушка сообщила у себя в соцсетях.

28 октября 22-летняя студентка возвращалась домой из института культуры по улице Вишневского, когда внезапно ее оглушила вспышка боли.

«Оставалось дойти каких-то две минуты, как резкая вспышка оглушила меня, повалив на колени. Я была уверена, что это взрыв. Пытаясь сфокусировать зрение, я поняла, что эта массивная железная конструкция, которая лежит в трех метрах от меня, прошлась по моей голове. Перевернулась на спину, схватилась за голову и скрутилась калачиком от безумной боли», – пишет Алина на своей страничке во «Вконтакте»

«Скорую» девушке вызвали прохожие и флорист из ближайшего цветочного.

«Девушка в удовлетворительном состоянии находится в городской клинической больнице №7. Вся необходимая помощь ей была своевременно оказана нейрохирургами клиники», – объяснили в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ.

Девушка на странице в соцсетях также поблагодарила всех, кто оказал ей помощь.

«Лежу в нейрохирургическом отделении с зашитой головой и безмерным чувством благодарности всем тем, кто не был безразличен ко мне. Посмотрим, что будет дальше. Я жива! Спасибо! Никогда не забывайте телефон службы спасения 112», – добавила Алина Муллагалеева.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.