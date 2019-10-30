Две новые промплощадки открыли в районах Татарстана для развития МСБ

(Казань, 30 октября, «Татар-информ»). В Татарстане аккредитовали две новые промышленные площадки, расположенные в Агрызском и Мензелинском районах республики. Еще четыре, действовавшие ранее, переаккредитованы. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

«Резидентам данных территорий доступны программы поддержки, в частности, субсидирование в размере до 10 млн рублей для уплаты процентов по кредитам, привлеченным на строительство или реконструкцию инженерных коммуникаций, производственных объектов, на приобретение нового оборудования», – пояснил министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев.

Новая промплощадка «Деревня Добролюбово» в Агрызском районе создана на территории бывшего молочного комбината. Пока здесь разместились два резидента: компания по производству молочных продуктов – ООО «Элис» и производитель комбикормов и кормовых добавок – ООО «Добролюбово».

В Мензелинском районе новая площадка «Промзоны-Мензелинск» направлена на развитие предприятий по производству мебели. Резидентами стали ИП Таратина Ю. Р., ИП Киреев Ю. В. и ООО «Футука».

Всего на территории двух новых промышленных площадок создано свыше 140 рабочих мест.

Теперь число аккредитованных в Татарстане объектов инфраструктуры достигло 93. Это 17 промышленных парков и 76 промышленных площадок, уточнили в министерстве.

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