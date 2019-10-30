Самая пожилая жительница планеты скончалась в Астраханской области

(Казань, 30 октября, «Татар-информ»). Признанная в 2016 году самой пожилой жительницей Земли Танзиля Бисембеева скончалась в Астраханской области, не дожив полгода до своего 124-летия. Об этом пишет «Российская газета».

«Умерла она спокойно, похоронили на родовом кладбище. В последний путь пришел провожать весь поселок», – рассказал о смерти долгожительницы и ее похоронах глава Красноярского района Нургали Байтемиров.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», достижение родившейся 14 марта 1896 года в селе Исламгазы Астраханской губернии женщины было занесено в Книгу рекордов России.

Первый муж Бисембеевой погиб на фронте во время Великой Отечественной войны, их общий ребенок умер в младенчестве. Она вышла замуж во второй раз и родила еще троих сыновей. У нее десять внуков, 24 правнука и два праправнука.

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