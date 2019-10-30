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Татар-информ

30 октября 2019, 10:00

Здоровье и средаНаука и образование

Ученые назвали необработанное красное мясо самым вредным продуктом

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Здоровье и средаНаука и образование

Ученые назвали необработанное красное мясо самым вредным продуктом

Группа исследователей оценила риски для здоровья людей и состояния окружающей среды от различных продуктов.

(Казань, 30 октября, «Татар-информ»). Необработанное красное мясо оказывает максимально негативное влияние на окружающую среду и способствует преждевременной смерти. К такому выводу пришли ученые из Оксфордского университета в Великобритании и Университета Миннесоты в США, сообщает РИА Новости со ссылкой на их статью в журнале PNAS.

Исследователи проанализировали, как 15 различных групп продуктов питания влияют на здоровье людей и состояние окружающей среды, введя для оценки второго фактора специальный индекс AREI.

Оказалось, что связанные с заметным уменьшением риска смертности продукты оказывают низкое усредненное воздействие на природу. «Цельнозерновые злаки, фрукты, овощи, орехи и оливковое масло – индекс APEI меньше четырех единиц на порцию. Рыба <…> имеет AREI 14 на порцию», – отмечается в исследовании.

При этом продукты, заметно увеличивающие риск преждевременной смерти, влияют на окружающую среду по-разному. Наиболее высокий AREI обнаружился у необработанного красного мяса – 73 единицы на порцию, тогда как у обработанного он почти вдвое ниже – 37 единиц. Чрезвычайно же вредные сладкие газированные напитки имеют AREI всего в 0,95 единицы на порцию.

Птица и молочные продукты показывают схожий с рыбой уровень вредности для окружающей среды, а яйца могут быть опасны для здоровья так же, как и красное мясо, но наносят природе в три раза меньший вред.

В целом, по оценке ученых, девять из 15 факторов увеличения заболеваемости диабетом, раком пищеварительной системы, ишемической болезнью сердца и инсультом могут быть соотнесены с неправильным питанием. Вместе с тем 30% парниковых газов в атмосфере являются следствием сельскохозяйственной деятельности, на долю полей и пашен приходится 40% суши, а аграрные нужды поглощают 70% используемой человечеством воды.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что диетолог назвала продукты, чаще всего вызывающие отравление

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