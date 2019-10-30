(Казань, 30 октября, «Татар-информ»). Игорь Ларионов стал директором хоккейного клуба «Нефтехимик», накануне его представили коллективу. Об этом сообщает пресс-служба нижнекамской команды.

Замену прежнего директора Рината Шарифьянова президент «Нефтехимика» Азат Бикмурзин объяснил тем, что «время не стоит на месте, и оно диктует более амбициозные цели и масштабные задачи по дальнейшему развитию всего хоккейного клуба».

Тем не менее Шарифьянов остался в «Нефтехимике» на должности начальника команды.

Игорь Ларионов ранее уже работал в «Нефтехимике», занимая должность вице-президента клуба. До последнего времени был заместителем генерального директора – начальником Управления корпоративной собственностью и инвестициями ОАО «Нижнекамскнефтехим».

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