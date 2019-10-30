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Татар-информ

30 октября 2019, 09:11

Официальная хроника

Путин совершит рабочий визит в Будапешт

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Официальная хроника

Путин совершит рабочий визит в Будапешт

Президент РФ и Премьер-министр Венгрии планируют обсудить ряд вопросов торгово–экономического и культурно-гуманитарного характера.

(Казань, 30 октября, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин сегодня планирует деловую поездку в Будапешт по приглашению Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. 

«В ходе переговоров планируется обсудить комплекс вопросов российско-венгерского взаимодействия, прежде всего в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также обменяться мнениями по ряду актуальных международных и региональных тем», – отметили в пресс-службе.

Президент РФ ранее посещал Венгрию с официальным визитом в августе 2017 года, в свою очередь Виктор Орбан совершал поездку в Москву в сентябре 2018 года. Во время последних переговоров Путин и Орбан обсудили ряд международных вопросов, в том числе пути урегулирования конфликтов в Сирии и на Украине. Кроме этого главы двух стран наметили пути развития взаимовыгодных торгово-экономических связей.

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