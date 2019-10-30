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Татар-информ

30 октября 2019, 08:40

Общество

Казанский психолог назвал Хэллоуин одной из форм психотерапии

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Общество

Казанский психолог назвал Хэллоуин одной из форм психотерапии

Фото: pixabay.com/СС0, Ильнар Тухбатов

Празднование Хэллоуина может стать отдушиной, считает Рамиль Гарифуллин.

(Казань, 30 октября, «Татар-информ»). Сам по себе Хэллоуин — это просто праздник, а любой праздник ценен тогда, когда его ожидают и понимают. Таким мнением с ИА «Татар-информ» поделился доцент кафедры педагогической психологии Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук Рамиль Гарифуллин.

Вместе с тем Хэллоуин превратился в инвестиционный проект. «Другой вопрос в том, что сейчас есть праздникомания, когда мы погружаемся в поток разных праздников. Тогда их ценность уходит. Их стало так много, потому что на праздниках можно заработать, они стали частью инвестиционных проектов. Сейчас остро встала проблема того, кому нужны праздники — инвесторам для прибыли или народу? С моей точки зрения, Хэллоуин — это серьезный инвестиционный проект. Люди заранее планируют расходы, чтобы на этом празднике получить прибыль», — сказал Рамиль Гарифуллин.

Картинки по запросу Рамиль Гарифуллин site:tatar-inform.ru

Несмотря на то, что Хэллоуин в нашей стране празднуют давно, нельзя с уверенностью сказать, что он стал родным для россиян. «Что касается менталитета, архетипов россиян, насколько это праздник стал родственным для нашей культуры, тут уже можно поспорить. Он проходит не первый год, но стал ли уже родным? Вопрос открыт. По моим наблюдениям, как психолога, этот праздник вызывает любопытство. Он украшает однородность жизни. Когда идет столкновение культур, это же тоже развитие», — подчеркнул психолог.

По его словам, праздники появляются не просто так, а являются частью культуры.

«Любые праздники в мире падают не с неба, а являются частью культуры, общества, у которого есть определенные задачи. Когда в рамках нашей культуры возникают праздники, это не просто для нашей радости, они являются праздником единения, национального самосознания, например», — сказал Гарифуллин.

«Я, как психолог, скажу так: если это будет отдушиной, психотерапией, если благодаря Хэллоуину на следующий день не будет состояния депрессии, уныния, его праздновать можно», — заключил собеседник агентства.

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