Чувашская гимназия в Нижнекамске отпраздновала свое 20-летие

(Казань, 30 октября, «Татар-информ»). Одно из престижных образовательных учреждений Нижнекамска – гимназия № 34 отметила свое 20-летие. Об этом сообщает «НТР 24».



От большинства школ и лицеев города ее отличает внутреннее содержание. В гимназии присутствует своя неповторимая атмосфера, которая отличается семейной теплотой. В основном здесь учатся дети из чувашских семей, которые изучают родной язык.



Именно об этом мечтали те, кто когда-то стоял у самых истоков гимназии. Одной из них стала педагог Мария Егорова. Учительница вспоминает, как они вместе с коллегами собирали своих первых учеников – обходили дома.



«За эти 20 лет мы добились того, что хотели. Мы, педагоги, очень рады, что наша гимназия поднялась на очень высокий уровень», – поделилась ветеран педагогического труда.



Сегодня в гимназии обучаются 220 детей и подростков. Школьники обучаются по стандартной образовательной программе, изучают чувашский язык, а также познают культуру своего родного народа. Дети здесь много поют и танцуют, ведь именно через фольклор, по мнению педагогов, их воспитанники смогут сохранить древние традиции чувашей.



Несмотря на свой юный возраст, многие гимназисты уже сейчас являются профессиональными артистами, выступая в составе известных в Нижнекамске национальных ансамблей «Шанкарав» и «Тамаша».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Нижнекамске детский дом отметил четверть века со дня основания.

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