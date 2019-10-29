Лаишевцы вспомнили жертв политических репрессий

(Казань, 30 октября, «Татар-информ»). Памятное мероприятие «Мы памяти своей верны» ко Дню памяти жертв политических репрессий состоялось в музее Лаишевского края имени Г.Р. Державина. Об этом пишет газета «Камская новь».

Событие состоялось при участии замглавы Лаишевского района Татьяны Бургановой, председателя совета войны и труда района Рашата Булатова, председателя районного общества жертв политических репрессий Мадины Сагитовой, председателя координационного совета общественных организаций Ильгизы Тимиршиной, представителей Управления Пенсионного фонда, ЦРБ, социальной защиты.

Мадина Сагитова напомнила всем присутствующим, что день жертв политических репрессий отмечается в России с 1991 года. Политические репрессии вошли трагической страницей вошли в историю нашей Родины. В Лаишевском районе в 1937-1938 годах арестовали 985 человек, из них 171 человека расстреляли. Люди, подвергшиеся пыткам и унижениям, признавались в преступлениях, которые не совершали. Память погибших в те страшные годы почтили минутой молчания.

Директор комплексного центра «Золотая осень» Ольга Башкирова поведала об истории создания республиканского общества жертв политических репрессий, его руководителях, создании памятного альбома общества жертв политических репрессий. В настоящий момент в Лаишевском районе проживают всего 17 человек, входящих в это общество. Один из членов данного общества Геннадий Соловьев рассказал, что его отец, боец Красной армии, попавший в плен к врагу, много лет провел в ГУЛАГе и лишь много лет спустя был реабилитирован.

Татьяна Бурганова вручила подарки юбилярам и пожелала всем присутствующим крепкого здоровья, мира, благополучия. Представители пенсионного фонда и филиала республиканского центра материальной помощи ответили на вопросы присутствующих.

От имени руководителя Лаишевского района Ильдуса Зарипова и депутата Госдумы РФ Ирека Богуславского пожилым гражданам вручили подарки.

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