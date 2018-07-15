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Татар-информ

30 октября 2019, 08:00

Экономика и финансы

Подрядчика строительства МСЗ в Татарстане выберут в ближайшие месяцы

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Экономика и финансы

Подрядчика строительства МСЗ в Татарстане выберут в ближайшие месяцы

Фото: архив/Рамиль Гали

Подрядчиком может стать и компания, которая ранее реализовывала крупные проекты на территории Татарстана, подчеркнули в «РТ-Инвест».

(Казань, 30 октября, «Татар-информ», Диана Авакян). «РТ-Инвест» (входит в «Ростех») в ближайшие месяцы выберет подрядчика на строительство мусоросжигательного завода в Татарстане. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе компании.

«Мы не исключаем, что им (подрядчиком — прим. Т-и) может стать и компания, которая ранее реализовывала крупные проекты на территории республики. Выбор будет сделан по результатам всех конкурсных процедур, которые мы подведем в ближайшие месяцы», — говорится в сообщении.

Сейчас проект завода по термической переработке отходов в энергию в Зеленодольском районе проходит проверку на федеральном уровне в Главгосэкспертизе. Помимо этого, по решению Правительства Республики Татарстан проектная документация завода получит оценку международных специалистов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что власти Татарстана планируют выделить порядка 450 млн рублей на инженерную инфраструктуру мусоросжигательного завода. В июне Росприроднадзор одобрил строительство МСЗ в зеленодольском Осиново. «РТ-Инвест» вложит в предприятие 28 млрд рублей.

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