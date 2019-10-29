Для особенных детей Бугульмы провели уроки по технологии «Арт-тренинг» и «Игротерапия»

(Казань, 30 октября, «Татар-информ»). На базе отделения социальной помощи семье и детям Бугульминского комплексного центра «Радуга» работает клуб для детей с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью «Открытый мир». Об этом пишет «Бугульминская газета».



Одной из главных задач деятельности клуба является социализация детей в условиях групповой, игровой деятельности, а также их творческое развитие.



Социальный педагог Ольга Лукашова провела групповое занятие «Волшебство осени» для ребят с применением технологий «Арт-тренинг» и «Игротерапия». На уроке использовались арт-терапевтические методы – лепка, рисование и аппликация.



Выполняя творческое задание, дети использовали разный материал, комментировали изобразительный процесс и охотно вступали в групповую дискуссию о признаках осени и осенних явлениях в природе.

Особенно понравились ребятам игры «Угадай на вкус», в которой нужно было назвать овощ или фрукт, определив его на вкус и запах, а также «Листопад», где нужно было правильно расположить красочные листья на листе бумаги по цвету и формам.





В конце встречи дети выразили желание вновь собраться в уютном зале для очередного занятия. Родители также заявили о необходимости дальнейшей работы клуба «Открытый мир» для развития своих детей и общения их со сверстниками.

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