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Татар-информ

30 октября 2019, 06:27

Культура

Дворец культуры имени С. Гассара в Менделеевске открыл новый творческий сезон

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Культура

Дворец культуры имени С. Гассара в Менделеевске открыл новый творческий сезон

Фото: mendeleevskyi.ru

Дворец культуры имени С. Гассара открыл новый творческий сезон «Менделеевск – кузница ярких талантов».

(Казань, 30 октября, «Татар-информ»). «Дворец зажигает огни» – под таким названием состоялось открытие 32-го творческого сезона в ДК имени Сергея Гассара в Менделеевске. Мероприятие стало настоящим праздником для всех творческих коллективов и зрителей. Об этом пишут «Новости Менделеевска».

Все коллективы Дворца культуры возобновили знакомство со зрителем и продемонстрировали лучшие номера. Ведущими праздника стали Виктор Никифоров, Гульназ Стрелкова, Виктор Япаев и Марина Комарова. Конферансье и артисты окунули зрителей в волшебный мир творчества и ярких впечатлений.

Концерт состоялся при участии ансамблей танцев «Шаян» и «Кристалл», детской вокальной студии «Ля-ля-фа», клуба любителей танца «Вдохновение», народного театра имени А. Ахунова, вокальной группы «Аккорд», народного хора ветеранов, ансамблей «Былина», «Туганайлар», «Эрвел», «Купанча», «Талларым». Все без исключения артисты удивили присутствующих артистизмом, задором, покорили красочными костюмами, душевными и зажигательными хореографическими и вокальными номерами.

Зрители отметили, что мероприятие прошло на одном дыхании и оставило только позитивные эмоции.



«Пусть новый творческий сезон будет для коллективов дворца культуры плодотворным, ярким и успешным», − пожелали горожане.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что народный ансамбль эстрадного танца «Кристалл» дал в Менделеевске аншлаговый концерт.

 

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