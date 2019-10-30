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Татар-информ

30 октября 2019, 02:46

Культура

Комедию «Самоубийца» и интерактив «Мелодия экслибриса» представят в Елабуге

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Культура

Комедию «Самоубийца» и интерактив «Мелодия экслибриса» представят в Елабуге

Комедию Аркадия Аверченко «Самоубийца» представят студенты Елабужского колледжа культуры и искусства.

(Казань, 30 октября, «Татар-информ»). 3 ноября в Елабуге состоится «Ночь искусств», в рамках которой организовано множество ярких событий. Основные события развернутся в Елабужском государственном музее-заповеднике и его филиалах. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

В Музее современного этноискусства программа «Волшебная сила искусства» откроется в пять вечера. В музыкальной гостиной состоится выступление студентов Елабужского колледжа культуры и искусства, которые представят комедию Аркадия Аверченко «Самоубийца».

В этот же день здесь пройдут мастер-классы по живописи шерстью, по японской технике ошибана (искусство создания картин из растений и цветов) и по искусству эбру «Аквашедевры».

В Музее-мастерской декоративно-прикладного искусства для гостей «Ночи искусств» организована программа «Заморские подарки». Посетители познакомятся с изделиями народных умельцев – участников Всероссийской Спасской ярмарки в Елабуге. Мастера поделятся секретами ремесла и научат гостей создавать подарки своими руками.

В выставочном зале ЕГЗМ с пяти до 11 вечера будет идти интерактивная программа «Мелодия экслибриса». В программе – выставка работ участников III международной Елабужской триеннале экслибриса, посвященной великому русскому пейзажисту Ивану Шишкину.

В Большом и Малом залах состоятся музыкальная программа из произведений классической музыки, мастер-класс в технике печатной графики, а также мастер-классы по изготовлению почтовой открытки «Из Елабуги с любовью!» в традициях mail-art.

 

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